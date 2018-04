Gelmini: Di Maio disprezza gli elettori di Fi

Roma, 3 apr. - Luigi Di Maio "disprezza gli elettori di Fi", secondo la capogruppo di Forza Italia alla Camera Maria Stella Gelmini. "Sia chiaro: siamo noi a non voler fare alcun governo con il Movimento 5 stelle, che non conosce le regole base della politica".

"Luigi Di Maio - continua - dimostra, ancora una volta, di non avere cultura istituzionale. Ci eravamo illusi, evidentemente, sulla sua conquistata maturità dopo il percorso fatto insieme per l'elezione dei presidenti di Camera e Senato".

Per la Gelmini "Di Maio, con le dichiarazioni di oggi, non mostra disprezzo per Forza Italia ma per quei milioni e milioni di italiani che hanno votato il movimento fondato e presieduto da Silvio Berlusconi. Così facendo si pone al di fuori del recinto costituzionale proprio alla vigilia dell'inizio delle consultazioni del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. È un pessimo inizio".

Aggiunge la capogruppo Fi: "Le istituzioni non sono una giostra dove come i bambini capricciosi si pretende di fare un giro perché si ha paura di perdere il turno. In ogni caso si continua a discutere come se le elezioni le avessero vinte i 5stelle: non è così, perché la maggioranza degli italiani ha votato e fatto vincere il centrodestra unito".