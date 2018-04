Laboratorio inglese: non abbiamo prove che gas nervino ... -2

Londra, 3 apr. - Il capo del laboratorio di Porton Down ha anche rilevato nelle sue dichiarazioni all'emittente Sky che la fabbricazione di una tale sostanza necessita "di metodi estremamente complessi, qualcosa di realizzabile solamente da un organo di Stato".

Il governo britannico ha rapidamente replicato sottolineando che le ricerche effettuate a Porton Down costituiscono solo "una parte delle informazioni" a sua disposizione. "Sappiamo che la Russia ha cercato, durante l'ultimo decennio, dei mezzi per produrre agenti neurotossici per commettere degli omicidi e che ha prodotto e stoccato piccoli quantitativi di Novitchok", ha affermato un portavoce dell'esecutivo in un comunicato.

La stessa fonte ha anche menzionato gli "omicidi sponsorizzati dallo Stato russo" e il fatto che le ex spie russe siano divenute "bersagli" del Cremlino, elementi che hanno portato Londra a ritenere la Russia responsabile.