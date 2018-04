Di Maio: patto scritto con Pd senza Renzi o Lega, no Berlusconi

Roma, 3 apr. - Un primo excursus sull'avvio della legislatura; il successo del Movimento 5 stelle che ha piazzato molti parlamentari negli uffici di presidenza di Camera e Senato, campo per la battaglia simbolica del taglio dei "privilegi della casta"; il tema della presidenza della commissione parlamentare speciale che, prima che si determinino eventuali equilibri di governo, si deve occupare almeno del Def (rivendicata per ora dai 5 stelle al Senato per Barbara Lezzi). Sono questi i temi che hanno segnato oggi l'assemblea congiunta dei parlamentari del Movimento 5 stelle di Camera e Senato.

Ma la riunione è stata l'occasione per Luigi Di Maio (che ne ha parlato anche registrando la puntata odierna di diMartedì su La7) per rivendicare la strategia politica: "Tenere fede ai nostri principi e valori ci ha fatto ottenere un grande risultato", ha spiegato il candidato premier commentando la scelta di rifiutare l'interlocuzione con Berlusconi e l'esito delle trattative sugli incarichi istituzionali, a cominciare dall'elezione di Roberto Fico alla presidenza dell'assemblea di Montecitorio.

La proposta ai suoi è quindi quella di tenere ferme le posizioni: "Faremo - ha spiegato Di Maio in assemblea - ciò che abbiamo detto in campagna elettorale: proporremo un contratto di governo come si fa in Germania, si fa ciò che c'è scritto, quello che non c'è scritto non si fa". Le fonti del M5S che hanno diffuso il senso del discorso del leader stellato hanno anche precisato il campo dell'interlocuzione politica: che è e resta indirizzata o a un Pd in cui Renzi non fosse più segretario o alla Lega. Il no a Silvio Berlusconi resta quindi per adesso un no anche a Forza Italia come partner per un possibile futuro patto di legislatura.

La Lega però, respinge al mittente, per bocca del suo segretario Matteo Salvini, le profferte del M5S e le velate minacce di rivolgere le sue attenzioni al centrosinistra. "A differenza dei 5Stelle, la Lega - ha sottolineato - esclude qualsiasi alleanza di governo col Pd bocciato dagli italiani. La coalizione che ha preso più voti è quella di centrodestra e da questa si riparte, dialogando anche con i 5Stelle ma senza subire veti o imposizioni".

Mentre Mariastella Gelmini ha in qualche modo preso atto, a nome di Forza Italia: "Luigi Di Maio dimostra, ancora una volta, di non avere cultura istituzionale. Ci eravamo illusi, evidentemente, sulla sua conquistata maturità dopo il percorso fatto insieme per l'elezione dei presidenti di Camera e Senato". Per la presidente dei deputati azzurri "Di Maio, con le dichiarazioni di oggi, non mostra disprezzo per Forza Italia ma per quei milioni e milioni di italiani che hanno votato il movimento fondato e presieduto da Silvio Berlusconi".