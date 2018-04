Eurocontrol, Enac: per ora traffico regolare nei cieli italiani

Roma, 3 apr. - In relazione al problema tecnico che ha interessato Eurocontrol, l`Agenzia intergovernativa che gestisce la navigazione aerea sui cieli del continente europeo, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, nel monitorare la situazione sugli scali nazionali, "conferma che al momento, sia pure con l'approssimarsi dell`orario di maggior traffico serale, l'operatività è in linea di massima regolare".

L'Enac invita comunque i passeggeri "a contattare la compagnia di riferimento o il gestore aeroportuale per verificare la regolarità del proprio volo".