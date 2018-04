Usa, Trump: "Nessuno più duro di me con la Russia"

New York, 3 apr. - "Probabilmente nessuno è stato più duro con la Russia di Donald Trump". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti in persona, parlando durante l'incontro con i leader dei Paesi baltici alla Casa Bianca. "Idealmente vorremmo andare d'accordo con la Russia - ha detto Trump - perché andare d'accordo con la Russia è una buona cosa, non una cosa cattiva. Magari lo faremo, magari no".

Alla domanda se il presidente russo, Vladimir Putin, sia un amico o un nemico, Trump ha risposto: "Lo vedremo. Ve lo farò sapere. Arriverà il momento in cui ve lo farò sapere. Lo scoprirete molto presto".