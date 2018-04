New York, 3 apr. - "Abbiamo delle leggi pessime per i nostri confini, faremo qualcosa. Ho parlato con il generale Mattis (il segretario alla Difesa, ndr), faremo qualcosa militarmente" ha detto Trump. "Non l'abbiamo mai fatto prima d'ora, o certamente non così".

I commenti di Trump contro le "carovane" di immigrati si aggiungono ai tweet che per il terzo giorno consecutivo ha scritto contro le leggi "deboli" a difesa dei confini, chiedendo al Congresso di agire per rafforzare la sicurezza.