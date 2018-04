New York, 3 apr. - I militari statunitensi schierati al confine con il Messico, "finché non avremo un muro e una sicurezza appropriata". È la nuova soluzione annunciata dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per rafforzare i controlli al confine. Durante il pranzo con i leader dei Paesi baltici alla Casa Bianca, Trump ha detto che gli Stati Uniti "non possono avere un flusso di persone che entrano nel Paese illegalmente, per poi sparire e non presentarsi mai in tribunale".