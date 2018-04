Cattaneo (Fi): rispetto per i 4,6 milioni di voti per Berlusconi

Roma, 3 apr. - "Oggi più che mai rivendichiamo con orgoglio che Forza Italia, con il proprio simbolo e con ben in evidenza il riferimento a Berlusconi Presidente, ha conquistato il 4 marzo ben 4,6 milioni di voti e dispone oggi di oltre 160 parlamentari fra Camera e Senato: numeri che richiedono attenzione e rispetto. Non è un'opinione, si chiama democrazia e si basa sul rispetto di tutti". Lo dichiara in una nota Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e membro del Comitato di Presidenza del partito di Silvio Berlusconi.