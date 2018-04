Carfagna: Di Maio non dividerà ciò che elettori hanno unito

Roma, 3 apr. - "Forza Italia rappresenta quasi 5 milioni di elettori ed è il cuore della coalizione di centrodestra che ha vinto le elezioni presentandosi coesa. Non sarà certo Di Maio a dividere ciò che gli elettori hanno unito. Diciamo no a veti e a egoismi che rappresentano solo infantilismo politico. Qualunque soluzione di governo che escluda il centrodestra o Forza Italia sarebbe inaccettabile perchè calpesterebbe la volontà popolare". Così Mara Carfagna, vicepresidente della Camera dei deputati di Forza Italia, parlando con i giornalisti in sala stampa a Montecitorio