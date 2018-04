Domani troika Putin-Erdogan-Rohani, prove tecniche per Nuova Yalta

Mosca, 3 apr. - Inizia domani una giornata storica per l'asse Mosca-Ankara-Teheran. "Vladimir Putin è da un po' che si prova gli stivali di Stalin, usati a Yalta", aveva scritto l'esperto militare Aleksandr Golts, che con una battutaccia a dicembre, commentava quello di cui ormai si parla da un pezzo. Una conferenza che ridisegni gli assetti e le alleanze in Medio Oriente. Dove al posto di Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill e il magnifico georgiano, si siedano con il leader del Cremlino a un tavolo i presidenti di Turchia e Iran, Recep Tayyip Erdogan e Hassan Rohani. Mentre gli Usa sembrano chiaramente gli esclusi.

Il termine "nuova Yalta" era emerso per il vertice di Sochi a fine novembre, dove i tre leader avevano già abbozzato quella che doveva essere la road map in Siria. Ora però, dopo altri due mesi di guerra e pace, Afrin e la situazione sbloccata nella Goutha Est, si disegna qualcosa che riguarda non solo il destino di Damasco e di Bashar Assad, ma l'intera regione e che ragionevolmente scatena le preoccupazioni degli Stati Uniti. Per un evento presidiato da misure di sicurezza senza precedenti e 4.000 poliziotti schierati.

L'ufficio stampa del Cremlino riesce ad essere persino più fattuale del solito. "Su iniziativa della parte turca il 4 aprile, Ankara ospiterà la seconda riunione tripartita dei capi di stato-garanti del processo di Astana, per promuovere il processo di pace siriano con la partecipazione del presidente della Federazione russa Vladimir Putin. Il presidente russo Vladimir Putin, l'iraniano Rohani e il turco Erdogan si trovano per discutere la situazione in Siria e attorno ad essa, nel contesto degli accordi raggiunti durante il primo vertice trilaterale a Sochi, il 22 novembre 2017, così come le decisioni prese dal Congresso del Dialogo Nazionale Siriano, tenutosi il 30 gennaio di quest'anno a Sochi".

Sempre dal Cremlino ricordano che "il 29 gennaio 2016 a Ginevra, sotto la mediazione dell'inviato speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite sulla Siria Staffan de Mistura sono state lanciate consultazioni intrasiriane indirette, con le delegazioni di governo e opposizione. Il secondo giro di consultazioni si è tenuto il 14-24 marzo 2016. Il loro risultato è stato il documento preparato dall'inviato speciale dell'Onu "Principi di base sulla soluzione politica alla crisi della Siria". Incorpora gli approcci concordati delle delegazioni siriane alle prospettive di una soluzione politica e suggerisce i contorni di un futuro consenso generale del consenso. I rappresentanti di Damasco e l'opposizione hanno preso in considerazione il documento. In totale, otto turni di consultazioni inter-siriane hanno avuto luogo sotto gli auspici delle Nazioni Unite a Ginevra. Nel corso dell'ultima, che si è conclusa il 12 dicembre 2017, de Mistura ha presentato i "12 principi" modificati, sviluppati tenendo conto dei precedenti espressi".

Il 23-24 gennaio 2017 si è tenuto il primo incontro internazionale sulla Siria ad Astana. Da allora sono stati compiuti molti passi diplomatici sino al 30 gennaio di quest'anno, quando Sochi ha ospitato il Congresso del dialogo nazionale siriano, organizzato per iniziativa della Federazione Russa e sostenuto dalle Nazioni Unite, i partner russi del processo di Astana, Turchia e Iran, paesi arabi influenti e vicini a Damasco. Al forum parteciparono 1393 delegati siriani che rappresentavano la più ampia gamma politica ed etnico-confessionale della società siriana. "Il forum è stato un appello alla comunità internazionale, per chiedere di unire gli sforzi nella ricostruzione dello stato siriano e la dichiarazione finale contenente i principi fondamentali del futuro stato del dispositivo Siria" si chiosa dalla presidenza russa.