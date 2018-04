New York, 3 apr. - Spotify ha debuttato con il botto al New York Stock Exchange. Attraverso una quotazione diretta, che si distingue da una Ipo tradizionale, il gruppo svedese leader nella musica in streaming ha cominciato gli scambi a 165,9 dollari. Ciò dà all'azienda una valutazione di 29,5 miliardi di dollari. Dopo i primi minuti di scambi, il titolo con simbolo SPOT sale del 26,4% a 166,75 dollari. (Segue)