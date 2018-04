Roma, 3 apr. - "Faremo ciò che abbiamo detto in campagna elettorale: proporremo un contratto di governo come si fa in Germania, si fa ciò che c`è scritto, quello che non c`è scritto non si fa": è questo il senso di ciò che ha detto, secondo fonti M5S, il candidato premier Luigi Di Maio nell'assemblea dei parlamentari stellati, parlando di interlocuzione sui temi. Interlocuzione, secondo le stesse fonti, indirizzata o a un Pd in cui Renzi non è più segretario o alla Lega.