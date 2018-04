Farnesina: Vignali incontra ambasciatore Serbia su caso Donato

Roma, 3 apr. - Il Direttore Generale per gli Italiani all`Estero Luigi Maria Vignali ha ricevuto oggi alla Farnesina l`Ambasciatore serbo Goran Aleksic. Al centro del colloquio la vicenda del connazionale Mauro Donato, attualmente detenuto in Serbia: da parte italiana è stato espresso ancora una volta l`auspicio che gli accertamenti in corso si concludano il più rapidamente possibile e che il signor Donato possa essere prossimamente rilasciato.

L`incontro odierno fa seguito ai precedenti frequenti contatti con le Autorità serbe, sia a Roma che tramite l`Ambasciata italiana a Belgrado - la quale continua a effettuare quotidiane visite consolari al nostro connazionale. Lo rende noto la Farnesina.