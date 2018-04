Fca: prosegue equilibrata gestione tra quota e risultati finanziari

Roma, 3 apr. - In marzo Fiat Chrysler Automobiles immatricola quasi 59.500 vetture, per una quota del 27,8 per cento. Nel primo trimestre del 2018 FCA registra poco più di 158.200 veicoli e la quota di mercato è del 27,6 per cento.

"Come nei mesi precedenti - si legge in un comunicato - anche in marzo è proseguita l`equilibrata gestione tra quota e risultati finanziari: la dimostrazione sono gli ottimi risultati conseguiti dai brand Alfa Romeo (+17 per cento) e Jeep, che in confronto con marzo 2017 incrementa le vendite del 76,7 per cento".

Inoltre, dopo il grande successo ottenuto tra dicembre e marzo, prosegue anche in aprile l`iniziativa "Bonus Impresa": FCA mette a disposizione per tutto il mese finanziamenti per 20 milioni di euro per l`acquisto di vetture del Gruppo da parte di aziende, liberi professionisti e titolari di partita Iva, supportando chi usa la vettura come strumento di lavoro e incentivando il rinnovo del parco circolante in maniera più rapida, con proposte concrete e modelli per qualunque esigenza.