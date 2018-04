Auto, Unrae: mercato frena, nuovo governo ascolti voci... -2

Roma, 3 apr. - Il nostro Centro Studi e Statistiche ha calcolato lo stock di autoimmatricolazioni che, a dati completi di fine novembre superava le 176.000 autovetture, la cui composizione per alimentazione ci indica che per un 62% si tratta di vetture diesel e per un 31% di auto a benzina. Se confrontato con le immatricolazioni km0 dei primi 11 mesi dell`anno scorso, dove la quota del diesel era del 56,4%, emerge il progressivo aumento dello stock di vetture a gasolio presso le reti di vendita.

Anche nel dettaglio per alimentazione della struttura del mercato, in marzo il diesel flette del 9%, prevalentemente nel canale dei privati, mentre società e noleggio contribuiscono positivamente attenuandone il calo. La sua quota scende di quasi 2 punti, fermandosi al 54,5%. Ciò, prosegue l'Unrae, porta il primo trimestre in territorio negativo, con i volumi che calano del 2,5%. A marzo segnano una contrazione anche le motorizzazioni a benzina (-3,9%) e Gpl (-10,2%), a fronte dei segni positivi registrati dalle ibride elettriche e dalle ibride plug-in che consuntivano nel mese rispettivamente un +26,1% e un +107,5% (+31,7% e 72,6% nel trimestre).

Si confermano positivi anche i trend del metano, che a marzo registra un +27,9% (+29,8 nei tre mesi) e delle elettriche, che archiviano un +81,7% (+71,9 nel trimestre), ma con un modesto incremento in volumi in termini di qualche centinaio di unità e una rappresentatività sul parco circolante ancora troppo bassa per influenzarne in qualche modo le emissioni medie.

Anche il mercato delle auto nuove dà un segnale importante: il progressivo aumento delle medie ponderate delle emissioni di CO2 che in marzo per le nuove vetture immatricolate è pari a 112,9 g/km, 0,8 g/km in più del marzo 2017. Il primo trimestre sale a 112,8 g/km mentre a fine 2017 il livello si attestava sui 112,4 g/km.