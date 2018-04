Auto, Unrae: mercato frena, nuovo governo ascolti voci filiera

Roma, 3 apr. - Il prossimo governo dovrà "ascoltare le voci della filiera per trovare, insieme, le soluzioni possibili, in ottica di neutralità tecnologica e riprendere un percorso virtuoso che attraverso lo smaltimento del parco anziano consenta di immettere vetture tecnologicamente avanzate nel mercato ed accellerare il raggiungimento degli obiettivi previsti dall`Europa". E' quanto afferma Michele Crisci, presidente dell`Unrae, l`Associazione delle Case automobilistiche estere, di fronte alla frenata del mercato dell'auto.

Dall`analisi per canali di vendita, si legge nel comunicato Unrae, risulta il calo dei privati che perdono il 14,8% rispetto allo stesso mese dello scorso anno con una flessione maggiore per gli acquisti di auto diesel (-24%) da parte delle famiglie, a cui fa seguito una flessione di circa l`8% della benzina, mentre crescono gli acquisti di vetture a basso impatto. Un risultato in contrazione si ritrova anche nelle vendite trimestrali che fanno registrare per i privati una flessione dell`11,3% con volumi che superano appena le 300.000 unità. A marzo si spartiscono il mercato in maniera equa le vendite a persone fisiche (49,9% di quota, oltre 5 punti in meno) e le persone giuridiche (30,6% per il noleggio e 19,5% le società).