Londra: richiesta Mosca riunione Opac è tattica diversiva

Londra, 3 apr. - La Gran Bretagna ha accusato la Russia di aver chiesto una riunione dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opac) come "tattica diversiva" per adombrare le indagini sull'avvelenamento dell'ex spia russa in Inghilterra.

"Questa iniziativa russa è ancora un'altra tecnica diversiva dei russi, per impedire all'Opac di giungere alle sue conclusioni", ha dichiarato il ministero degli Esteri britannico. Il meeting è stato convocato per domani al quartier generale dell'organizzazione all'Aia.