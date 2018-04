Auto, Anfia: ripresa economica più debole del previsto

Roma, 3 apr. - "Per il secondo mese consecutivo, a marzo il mercato dell`auto registra una flessione (-5,7%), anche a causa di un giorno lavorativo in meno (22 giorni lavorativi a marzo 2018 contro i 23 di marzo 2017), determinando una chiusura del 1° trimestre con volumi in calo". E' quanto afferma Aurelio Nervo, presidente di ANFIA, commentando i dati di amrzo.

"Si rileva una certa lentezza nella raccolta degli ordini, su cui influiscono l`attuale clima politico ancora incerto e una ripresa economica più debole del previsto da inizio anno. Non aiuta nemmeno la mancanza di omogeneità nelle misure adottate da alcuni Enti locali per affrontare le emergenze smog e gli accessi alle zone a traffico limitato".