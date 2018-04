Trasporti, Ancma: a marzo vendita moto e scooter -14,4%

Roma, 3 apr. - Le immatricolazioni di scooter e moto con un totale di 19.686 veicoli, segnano a marzo un decremento pari al -14,4% rispetto allo stesso mese del 2017. In particolare gli scooter con 9.677 unità scendono del -20,7%, mentre le moto con 10.009 unità mostrano un calo più contenuto, pari al -7,2%. Pesante l`andamento dei veicoli 50cc che hanno totalizzato 1.482 vendite pari al -29,5%. Marzo pesa circa il 10% del totale venduto dell`anno. Questo il quadro secondo i dati diffusi da Confindustria Ancma, l'associazione nazionale Ciclo Motociclo Accessori, secondo cui a pesare, dopo un primo bimestre positivo, sono anche le condizioni climatiche negative che hanno caratterizzato il periodo.

Nel primo trimestre del 2018 l`immatricolato in Italia totalizza 46.065 veicoli (scooter e moto >50cc), con una crescita, pari all'1,42%, rispetto ai primi tre mesi del 2017. Le immatricolazioni di scooter arrivano a 22.850 veicoli -6,1% mentre si assiste al consolidarsi del sorpasso delle moto pari a 23.215 unità +10,1%. Il dato progressivo per i ciclomotori (veicoli 50cc) volge in negativo nel trimestre, con 3.806 registrazioni pari al -15,8%. Il totale delle 2 ruote a motore (immatricolato+50cc) raggiunge 49.871 veicoli pari al +0,4%.