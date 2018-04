Roma, 3 apr. - - "Il Pd, coerentemente con le decisioni assunte in direzione, dirà al presidente Mattarella che non siamo disponibili ad alcun governo che abbia Di Maio o Salvini come premier. La proposta del leader 5 stelle è ovviamente irricevibile ". Lo ha affermato in una dichiarazione il capogruppo del Pd a palazzo Madama Andrea Marcucci.