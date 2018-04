Toti:senza Fi governo possibile solo in numeri,non politicamente

Genova, 3 apr. - "Senza Forza Italia sarebbe difficile fare un governo, nei numeri è possibile ma politicamente è molto complesso perché con una coalizione di centrodestra divisa, che ha vinto le elezioni, vorrebbe dire regalare di fatto la supremazia del governo al M5S che è arrivato secondo. Non credo che sarebbe utile e non credo che sarebbe nemmeno ciò che gli italiani hanno scelto nelle urne". Lo ha detto questo pomeriggio a Genova il governatore della Liguria e consigliere politico di Berlusconi, Giovanni Toti.

"Al Paese -ha sottolineato il governatore ligure- serve un governo che faccia le cose, non serve un governo sbiadito, slavato con un programma minimo per tirare a campare, così come non serve un parlamento arroccato sull'auto-mantenimento delle proprie poltrone".

"Serve e auspico -ha aggiunto Toti- un governo che sappia mettere insieme un programma utile per il Paese. Serve un governo che chiunque lo presieda, io tifo ovviamente per il nostro candidato Salvini, sappia mettere giù -ha concluso il consigliere politico di Berlusconi- le cose che servono e poi abbia la possibilità parlamentare di farle".