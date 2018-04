Piazza Affari ha chiuso in rialzo (+0,44%) con Fca e Mediaset

Milano, 3 apr. - Chiusura in rialzo per piazza Affari, prima della classe in un contesto di Borse europee deboli (nonostante l'intonazione all'insegna del rimbalzo per Wall Street) sulla scorta dei timori legati allo scenario di guerra dei dazi tra Usa e Cina. L'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,44% a 22.510,333 punti, mentre l'All Share è salito dello 0,38% a 24.754,91 punti. Poco variato lo spread tra i rendimenti di Btp e Bund decennali, in area 129 punti base. Tra i titoli big, a trainare il listino sono state le ottime performance di Fca e Mediaset.

Fca ha registrato un balzo del +7,34% a 17,714 euro alla luce del dato delle vendite di marzo 2018 sul mercato Usa, in crescita del 14% rispetto allo stesso mese del 2017, che è il migliore dal marzo 2006.

Mediaset è schizzata del +6,43% a 3,312 euro: il mercato ha decisamente premiato l'accordo commerciale siglato venerdì scorso con Sky sul pacchetto Cinema e Serie di Premium.

Bene anche Moncler (+6,38%), Buzzi (+1,89%). Pesanti, invece, StM (-2,97%), Leonardo (-2,24%), Saipem (-1,79%), Recordati (-1,53%), Telecom (-1,53%), Cnh (-1,52%).