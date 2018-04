Prezzo di debutto previsto per Spotify: 155-165 dollari

New York, 3 apr. - Manca ormai poco al debutto di Spotify a Wall Street e il prezzo indicato è stato spostato tra i 155 e i 165 dollari ad azione, in rialzo rispetto a quanto indicato questa mattina, quando si parlava di 150-160 dollari ad azione e prima ancora 145-155 dollari ad azione. Sempre questa mattina il New York Stock Exchange ha indicato 132 dollari ad azione.

Il gruppo di streaming musicale svedese ha deciso di quotarsi a Wall Street in modo diretto, ovvero senza usare le banche come "agente stabilizzante" per sostenere le azioni se dovessero crollare all'improvviso.