Dj Fabo, Lega: decisione Governo su Consulta sacrosanta

Roma, 3 apr. - "Il suicidio o l'aiuto al suicidio non possono mai essere un diritto sancito dalla nostra Costituzione. La decisione del Governo di costituirsi in giudizio davanti alla Consulta, sulla vicenda relativa al processo a carico di Marco Cappato per la morte di dj Fabo, è per questo legittima e sacrosanta. Proprio quanto con la Lega abbiamo auspicato e sollecitato in questi giorni. In caso contrario, sarebbe stato un vulnus politico e normativo difficile da comprendere, una ferita troppo grande per essere rimarginata. Siamo certi che adesso la Consulta ribadirà la legittimità costituzionale di una norma di civiltà come quella che punisce chiunque istighi un'altra persona ad uccidersi. L'aiuto al suicidio era reato nel 1930 e lo sarà anche nel 2030". Lo ha affermato in una dichiarazione il deputato della Lega Alessandro Pagano.