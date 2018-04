Laboratorio inglese: non abbiamo prove che gas nervino venga da Russia

Londra, 3 apr. - Il capo del laboratorio militare britannico di Porton Down ha dichiarato di non essere stato in grado di accertare se il gas nervino utilizzato per avvelenare l'ex spia russa Sergey Skripal provenisse dalla Russia. "Siamo stati in grado di stabilire che si trattava del Novichok, di accertare che era un agente nervino di tipo militare", ha spiegato il capo del laboratorio, Gary Aitkenhead. Ma "non abbiamo identificato l'esatta fonte", ha aggiunto, precisando che il governo britannico ha utilizzato "un certo numero di altre fonti per giungere alle sue conclusioni". Londra ha indicato la Russia come responsabile dell'attacco.