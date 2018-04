Londra rinvia scelta su appalto per nuovi passaporti post-Brexit

Londra, 3 apr. - La Gran Bretagna ha annunciato il rinvio dell'aggiudicazione dell'appalto per la stampa dei nuovi passaporti post-Brexit dopo una furiosa polemica perchè la gara sarebbe stata vinta da un'azienda franco-olandese a spese di della concorrente britannica. La britannica De La Rue si prepara a fare ricorso contro la decisione preliminare di assegnare l'appalto a per la stampa dei nuovi passaporti, che tornano all'antico blu pre-Ue, a Gemalto, sede a Parigi. Intanto, una petizione lanciata dal Daily Mail per la stampa dei passaporti nel Regno Unito ha raccolto oltre 266mila firme. Il governo ha confermato che la gara è stata prorogata di due settimane dopo che il ministero degli Interni ha accolto alla richiesta di De La Rue. Un portavoce ha detto che questo periodo di "standstill" non è insolito e che Gemalto resta favorita.

"L'offerente prescelto ha dimostrato di essere in grado di soddisfare le necessità del nostro servizio passaporti, con un prodotto di alta qualità e sicuro e la migliore convenienza per il contribuente" ha detto. Il ritorno del passaporto blu al posto di quello bordeaux Ue rappresenta un passo altamente simbolico della riconquista della sovranità britannica per coloro che sono favorevoli alla Brexit. Secondo i sostenitori della Brexit stampare i passaporti nella Ue equivarrebbe a un'"umiliazione nazionale". De La Rue ha ammesso che rappresenta l'opzione più costosa per i contribuenti, ma ha sostenuto che la sua "è l'offerta della massima qualità e tecnicamente più sicura".

I passaporti britannici sono stati blu dal 1921 al 1988, quando sono diventati bordeaux come in tutti i paesi di quella che si chiamava allora Comunità europea. La Gran Bretagna lascerà la Ue a marzo 2019 e comincerà a distribuire i nuovi passaporti a ottobre 2019.

