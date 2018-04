Roma, 3 apr. - "Facciamo le congratulazioni a Luca Pastorino per l`elezione a segretario di presidenza della Camera. Ringraziamo i colleghi di Liberi e Uguali che hanno proposto la candidatura, accettata dal gruppo Misto, e i 439 deputati che hanno votato per l`incarico". Lo evidenzia Possibile, in una nota, commentando l`elezione di Luca Pastorino a segretario di presidenza della Camera.