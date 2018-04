Il 5 aprile prima seduta del nuovo consiglio regionale lombardo

Milano, 3 apr. - Prenderà formalmente il via giovedì 5 aprile alle ore 10 l`XI legislatura regionale della Lombardia con la prima seduta di Consiglio regionale convocata dal presidente uscente Raffaele Cattaneo. A presiedere i lavori della prima seduta, fino all'elezione del nuovo presidente, sarà il consigliere regionale più anziano, Giuseppe Villani, 68 anni, eletto a Pavia nella lista del Partito Democratico.

Al primo punto all'ordine del giorno ci sono le comunicazioni sulla proclamazione degli eletti e sulla composizione della Giunta regionale: seguirà la presa d'atto della sospensione dalla carica di Consigliere degli eletti nominati assessori e la conseguente presa d'atto dei relativi subentri. A seguire ci sarà l'elezione del presidente del Consiglio regionale e degli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza. Risulta eletto presidente il consigliere che nelle prime tre votazioni consegue la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio, dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. L'elezione dei due vice presidenti e dei due segretari ha luogo con due distinte votazioni, ciascun consigliere può scrivere sulla scheda un solo nome per assicurare la rappresentanza delle minoranze: risultano eletti i consiglieri che ottengono il maggior numero di voti, a parità di voti è eletto il consigliere più anziano di età.

L'ultimo punto all'ordine del giorno prevede la costituzione della giunta delle elezioni, composta da un componente per gruppo e a cui spettano le verifiche sulla sussistenza di eventuali casi di incompatibilità e sulla convalida degli eletti. Il numero delle commissioni consiliari e le rispettive competenze saranno stabiliti in una seduta successiva, su proposta dell`Ufficio di presidenza, sentita la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari. Subito dopo il termine della seduta il nuovo presidente e gli altri componenti dell`Ufficio di presidenza incontreranno i giornalisti in conferenza stampa nella Sala Gonfalone al primo piano di Palazzo Pirelli.