Mandelli: Fi centrale per governo, a Paese serve guida salda

Roma, 3 apr. - "Il 4 marzo gli elettori hanno individuato nel centrodestra la coalizione con maggior affidabilità di governo. In questo esito risulta chiaro il ruolo di Forza Italia come movimento politico indispensabile per un progetto liberale di guida del Paese". Lo dichiara il deputato di Forza Italia Andrea Mandelli. "Questo è il dato di partenza, insieme ai problemi del Paese che aspettano risposte. A cominciare da un intervento per scongiurare l'aumento dell`Iva che sarebbe un danno enorme per il Paese e metterebbe a rischio consumi, produzione e, di conseguenza, anche posti di lavoro", conclude.