Ministero: semplificazioni e aiuti per giovani agricoltori -2

Roma, 3 apr. - Altre modifiche riguardano aspetti di carattere tecnico agronomico, come l'introduzione del criterio dell'aratura per interrompere il conteggio dei cinque anni per la classificazione a prato permanente delle superfici coltivate ad erba ed altre erbacee da foraggio fuori avvicendamento. Questa semplificazione, prosegue il ministero, "avrà incidenza sul carico amministrativo relativo al sistema autorizzatorio per la conversione del prato permanente in altri usi, necessario ai fini del rispetto dei requisiti greening". Non sono invece state apportate modifiche agli attuali meccanismi di riduzione e capping, né alla regola sulla flessibilità tra pilastri.

Per il greening, oltre alle semplificazioni per leguminose, erba medica in particolare e riso che sono direttamente applicabili dal 1 gennaio 2018, si è deciso di includere tra le aree d'interesse ecologico (EFA) i terreni a riposo con copertura vegetale di specie mellifere, redigendo anche una lista delle colture seminabili.

Altre modifiche, sempre finalizzate alla semplificazione dell'attuale complesso impianto normativo dei pagamenti diretti della Pac, riguardano la verifica dei requisiti per l'agricoltore in attività.