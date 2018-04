Ministero: semplificazioni e aiuti per giovani agricoltori

Roma, 3 apr. - Dopo una fase di consultazione che ha coinvolto le amministrazioni regionali, Agea e le diverse rappresentanze degli agricoltori, è stato predisposto un documento unitario contenente le scelte nazionali di attuazione del regolamento Omnibus per quanto riguarda i pagamenti diretti, notificato alla commissione europea il 30 marzo 2018. A renderlo noto il ministero dell'Agricoltura.

Diverse le novità per i giovani imprenditori: a partire dal 2018, potranno beneficiare di diritti di aiuto più consistenti, avendo innalzato la percentuale di incremento dall'attuale 25% al 50%. Sempre in favore dei giovani, è stato deciso il prolungamento dell'erogazione del "pagamento giovani agricoltori" anche in favore di coloro che hanno concluso il quinquennio dal primo insediamento ma non dalla prima domanda del pagamento giovani. È stato inoltre deciso di "consentire l'accesso alla riserva nazionale per le fattispecie non obbligatorie, contenendo tuttavia la riduzione lineare dei diritti all'aiuto assegnati, il cui importo sarà successivamente quantificato con decisione da parte della Conferenza Stato-Regioni", si legge nella nota del ministero.