E' morto l'ex deputato Dc Lino Armellin,alfiere scuole paritarie

Roma, 3 apr. - E' morto a 82 anni la sera di Pasqua Lino Armellin, per 15 anni (1979-1994) e quattro legislature parlamentare della Dc. E' stato inoltre per 35 anni presidente provinciale di Treviso e regionale veneto della Fism e dirigente nazionale della federazione delle scuole materne paritarie, sua storica materia di impegno sociale e politico.

"Fu prima educatore prima ancora che politico. Lino Armellin - lo ricorda il questoredel Senato Antonio De Poli, presidente dell'Udc - era un uomo profondamente legato al mondo cattolico, al mondo della scuola per il quale fu un punto di riferimento forte. Con la sua scomparsa viene a mancare una figura che credo possa insegnare molto a ciascuno di noi e alle nuove generazioni: è la politica che si mette al servizio degli altri e del bene comune. La sua vita politica è la testimonianza che i valori che fanno parte della nostra storia si possono tradurre in un impegno concreto per il prossimo: penso alle battaglie per la parità scolastica (fu fondatore della FISM), a quelle per la dignità della persona con il suo impegno nel Movimento per la vita e al suo essere sempre dalla parte degli ultimi e dei più fragili. Armellin fu infatti promotore della legge 104 sull'assistenza e sull'integrazione sociale degli alunni disabili a scuola. Ci lascia una grande eredità che è testimonianza di vita. Alla sua famiglia e agli amici più cari esprimiamo le nostre più sentite condoglianze".