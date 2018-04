Antitrust: asta frequenze 5G opportunità per ampliare concorrenza

Roma, 3 apr. - L`asta per l'assegnazione delle frequenze 5G deve rappresentare "un`opportunità per garantire e ampliare condizioni di mercato concorrenziali e che incentivino gli investimenti nei servizi di telecomunicazione mobile". E' quanto afferma l'Antitrust in una segnalazione invista al Mise e all'Agcom, nella quale sottolinea che il mercato della telefonia mobile "presenta le caratteristiche di un mercato oligopolistico, il cui livello di concentrazione è aumentato ad esito dell`operazione di concentrazione tra Wind Telecomunicazioni e H3G, favorendo rischi concorrenziali di natura unilaterale e, soprattutto, di natura coordinata".

In tale contesto - scrive l'Antitrust - è necessario assicurare che il processo di assegnazione delle frequenze per i servizi di comunicazione mobile a banda larga rappresenti un`opportunità per l`ingresso e l`affermazione di nuovi operatori, allo scopo di ridurre il livello di concentrazione nel mercato in oggetto.

In dettaglio l`Autorità valuta "positivamente le riserve e i limiti all`acquisizione delle frequenze previsti nello schema di delibera posta in consultazione. In generale, si ritiene necessario procedere in modo celere con lo svolgimento delle procedure competitive oggetto della bozza di provvedimento, nonché con la liberazione e messa a disposizione della banda 700 MHz agli operatori mobili, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea.

In tal senso, l`Autorità auspica che le misure correttive presenti nella delibera n. 89/18/CONS recante "Consultazione pubblica sulle procedure per l`assegnazione e le regole per l`utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz per sistemi terrestri di comunicazioni elettroniche al fine di favorire la transizione verso la tecnologia 5G, ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205" siano confermate.

Tali misure, infatti, appaiono necessarie al fine di ridurre il livello di concentrazione del mercato dei servizi di telecomunicazione mobile e di scongiurare i rischi che gli operatori adottino comportamenti di natura coordinata legati alla configurazione oligopolistica del suddetto mercato.