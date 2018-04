Slovenia, 26enne italiano scomparso. Fonti: Farnesina segue caso

Roma, 3 apr. - "L'ambasciata italiana a Lubiana, in stretto contatto con la Farnesina e le autorità locali e in costante contatto con i familiari, segue sin dal primo momento il caso dell'italiano Davide Maran di cui è stata denunciata la scomparsa in Slovenia". Si apprende da fonti della Farnesina a proposito del giovane italiano, di Cento (Ferrara) di cui è stata denunciata la scomparsa otto giorni fa.

Il 26enne era nella capitale slovena, Lubiana, per seguire un master. Il cellulare è spento da giorni e secondo il sito di notizie sloveno 24ur gli amici lo hanno visto l'ultima volta domenica 25 marzo, nelle prime ore del mattino in via Kersnikova a Lubiana, di fronte al club K4. I familiari sono nella capitale slovena, secondo i media locali, per seguire le ricerche.