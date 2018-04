Francia, treni paralizzati, primo di 36 giorni sciopero ferrovieri -3

Parigi, 3 apr. - Da parte sua, l'esecutivo ha ribadito questa mattina che non intende tornare indietro. "Il governo terrà duro", ha detto la titolare del ministero dei Trasporti Elisabeth Borne. Il ministro ha spiegato che incontrerà i sindacati sull'apertura alla concorrenza, sul debito e sul quadro sociale ma - ha precisato - la riforma andrà "in porto, "nella concertazione e nel dialogo".

Il Primo ministro Edouard Philippe intervenuto alla Camera ha vantato "una riforma ambiziosa". "Questa riforma non ha per oggetto la privatizzazione della Sncf, non ha per oggetto la chiusura delle linee minori, non ha per oggetto l'eliminazione dello statuto dei ferrovieri ma ha per oggetto di uscire da questo status quo" che non può "più tenere", ha proseguito il Primo ministro. Oggi è anche il quarto giorno di sciopero per Air France e la prima vera prova di forza della presidenza Macron.