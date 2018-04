Francia, treni paralizzati, primo di 36 giorni sciopero ferrovieri -2

Parigi, 3 apr. - Nel loro mirino: la fine dei contratti speciali dei ferrovieri, lanciata dal presidente Emmanuel Macron, l'apertura alla concorrenza e la trasformazione della Sncf in una società per azioni, preludio di una futura privatizzazione per i sindacati. Lo sciopero di 36 giorni si terrà fino al prossimo 28 giugno, con un ritmo di due giorni a settimana ogni cinque.

Intanto a Parigi è partita una manifestazione, anche in più città, a sostegno dei ferrovieri, alla quale hanno preso parte studenti e altre categorie di lavoratori dipendenti.(Segue)