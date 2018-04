Francia, treni paralizzati, primo di 36 giorni sciopero ferrovieri

Parigi, 3 apr. - Con la soprressione di un TGV su otto in media e un treno regionale su cinque, i ferrovieri francesi hanno dato il via al primo dei 36 giorni di sciopero previsti entro la fine di giugno per protestare contro la riforma della Sncf, la società pubblica delle ferrovie transalpine. Traffico ferroviario praticamente paralizzato dunque in quello che è stato già ribattezzato il martedì nero. Stazioni deserte come non si vedevano da decenni: in molti casi il numero dei viaggiatori era inferiore a quello dei giubbotti rossi del personale presente per aiutare gli utenti che hanno dovuto trovare altre soluzioni per recarsi al lavoro.

La direzione della Sncf - le ferrovie dello Stato francesi - ha annunciato una adesione alla protesta del 33,9% a metà mattinata, meno del 35,4% dello sciopero del 22 marzo. Ma fra i ferrrovieri indispensabili alla circolazione dei treni la percentuale ha raggiunto il 48% questa mattina. Nella fattispecie hanno incrociato le braccia il 77% dei macchinisti e il 69% dei controllori. I sindacati che li rappresentano (Cgt, Unsa, Sud, Cfdt) si oppongono ad una riforma che "punta a distruggere il servizio pubblico ferroviario per dogmatismo". (Segue)