Violenze a casa cura Correggio, Fiorini (Fi): inasprire sanzioni

Roma, 3 apr. - "Il caso di Correggio impone iniziative immediate e responsabili: non appena si insedieranno le commissioni parlamentari, presenterò un'interrogazione al ministro della Salute su questa terribile e triste vicenda. Dobbiamo anche riprendere la proposta di legge della collega Gabriella Giammanco, approvata alla Camera nella scorsa legislatura e poi arenatasi in Commissione al Senato, su "Prevenzione abusi in asili e case di cura". Occorre inasprire le pene per chi si macchia di reati di siffatta gravità". Lo ha affermato in una dichiarazione la deputata emiliana di Forza Italia Benedetta Fiorini.

"Quanto accaduto a Correggio - ha aggiunto- è di una gravità estrema, non degna di un Paese civile come l'Italia. Le istituzioni, soprattutto quelle locali che rappresentano il presidio statale più vicine al cittadino, devono intensificare i controlli. Fa rabbia sapere che la struttura, teatro delle violenze contestate a 13 operatori sociosanitari, è di proprietà del Comune che, solo di recente, come sostenuto dal sindaco, ha effettuato dei controlli", conclude Fiorini.