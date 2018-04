Usa, Stato NY proibisce armi ai condannati per violenze domestiche

New York, 3 apr. - Lo Stato di New York ha deciso di proibire il possesso di armi da fuoco alle persone condannate per violenze domestiche. La nuova misura è stata annunciata dal governatore Andrew Cuomo, che ha dichiarato di augurarsi che questa legge "spezzerà il legame inestricabile tra violenza con le armi e violenza domestica".

La legge prevede che i condannati per violenze domestiche consegnino tutte le loro armi e che la loro licenza venga cancellata. La presenza di un'arma in una situazione di violenza domestica fa aumentare il rischio di omicidio del 500%, secondo il gruppo National Coalition Against Domestic Violence. Inoltre, il 35% delle donne uccise da uomini viene ammazzato da partner in possesso di armi, secondo lo stesso gruppo che si batte contro la violenza domestica.