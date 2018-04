Tesla, non raggiunge obiettivi settimanali di 2.500 Model 3

New York, 3 apr. - Tesla ha annunciato che nell'ultima settimana di marzo ha prodotto 2020 Model 3, la sua utilitaria low cost, rispetto all'obiettivo di 2.500 auto a settimana. Tuttavia il numero è superiore alle attese degli analisti. Questo ha fatto crescere il titolo del gruppo di auto elettriche del 7%, poco dopo la notizia, mentre in questo momento si è sgonfiato e a Wall Street continua in rialzo di quasi il 2%. Inoltre tesla ha fatto sapere che per il 2018 non ha bisogno di raccogliere altro denaro per poter continuare la sua produzione. Dall'inizio dell'anno, il timore per l'incapacità di mantenere le promesse su Model 3 ha fatto scendere le azioni del gruppo del 19%.

Nel primo trimestre del 2018 Tesla ha prodotto 35.000 veicoli, in rialzo rispetto al trimestre precedente. Le Model 3 sono state 9.776. L'amministratore delegato Elon Musk in una mail interna ha detto che si attende di raggiungere il target dei 5.000 veicoli a settimana entro la fine del secondo trimestre dell'anno. E ancora - in una mail interna - Musk sostiene che anche nelle prossime settimana il gruppo riuscirà a rimanere sui 2.000 veicoli alla settimana. Il gruppo aveva inizialmente pensato di riuscire a raggiungere questi numeri entro il 2017.