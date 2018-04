Arabia Saudita, re Salman ribadisce pieno appoggio a Stato palestinese

Riad, 3 apr. - Re Salman d'Arabia Saudita ha ribadito il suo pieno sostegno al diritto dei palestinesi ad uno Stato dopo le dichiarazioni del figlio, il principe ereditario, che ha riconosciuto il diritto degli israeliani ad avere uno Stato. Lo hanno riportato i media sauditi.

Il sovrano ha "ribadito la posizione inderogabile del regno sulla questione palestinese e sui diritti legittimi del popolo palestinese ad uno Stato indipendente con Gerusalemme come capitale", ha indicato l'agenzia ufficiale Spa riferendo di una telefonata di ieri fra re Salman e il presidente americano Donald Trump. Il re 82enne ha anche sottolineato la necessità di rilanciare il processo di pace in Medio Oriente.

In un'intervista pubblicata dalla rivista americana The Atlantic e realizzata durante il suo lungo tour negli Stati Uniti, un viaggio ancora non completato, Mohammed bin Salman ha dichiarato che gli israeliani hanno il "diritto" di avere un proprio Stato nazionale come i palestinesi. Il giovane principe 32enne ha anche assicurato di non avere "nessuna obiezione" religiosa in merito all'esistenza dello Stato di Israele.