Patriarca (Pd): Salvini chieda a Di Maio, nulla per campi Rom

Roma, 3 apr. - "Salvini continua ad agitare lo spettro delle ruspe, ma generalizzare non serve. Si rivolga piuttosto a Di Maio, e alla compagna di Movimento Raggi che in quasi due anni non ha fatto nulla per migliorare la vivibilità nei campi nomadi". Lo afferma il senatore del Pd Edoardo Patriarca.

"Solidarietà e vicinanza alla Polizia che a Roma, come in molte altre città, fa un lavoro difficilissimo - continua Patriarca - Salvini si ricordi che passi in avanti si fanno con politiche per l`inclusione, che i M5s, ora in dialogo con la Lega, a Roma hanno del tutto dimenticato".