Banca del Giappone parlerà di uscita stimoli quando sarà opportuno

Roma, 3 apr. - La Banca centrale del Giappone rifletterà sul come comunicare ai mercati la strategia di uscita dagli stimoli monetari quando il momento sarà opportuno: cioè non adesso. Lo ha spiegato il governatore Haruhiko Kuroda durante una audizione parlamentare.

Il banchiere centrale ha voluto mettere in guardia dalle ricadute negative che seguirono nel 2013 l'annuncio della Federal Reserve sulla progressiva riduzione del suo piano di acquisti di titoli.

Secondo Kuroda non è ancora arrivato il momento in cui bisogna fornire dettagli sul quando si ritiene necessario rivedere l'intervento. "Prenderemo in considerazione il fornire spiegazioni al momento opportuno - ha detto - tenendo conto del potenziale impatto sui mercati".

Parlare di exit strategy prematuramente invece creerebbe confusione sui mercati, tenuto anche conto del fatto che la stessa strategia di uscita potrebbe dipendere dalle condizioni economiche e dei prezzi.