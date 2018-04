Lombardia, Comazzi nuovo capugruppo Forza Italia in Regione

Milano, 3 apr. - Gianluca Comazzi è il nuovo capogruppo di Forza Italia in Regione Lombardia. La nomina è stata decisa oggi all'unanimità in una riunione del partito. "Buon lavoro a Giulio Gallera, a capo della delegazione azzurra, e a Fabrizio Sala, vice governatore della Giunta Fontana", ha affermato Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera e coordinatrice lombarda.

"Un incontro, quello di oggi, che è servito anche per fare una ricognizione sul lavoro da fare, lontano da inutili personalismi - ha aggiunto Gelmini - Perché il gruppo di Forza Italia con i suoi assessori è al servizio dei cittadini che hanno confermato alla guida di Regione Lombardia il centrodestra. Una scelta di continuità - ha concluso - che conferma il buon lavoro fatto dalla giunta precedente e mette in primo piano gli obiettivi da raggiungere, per le famiglie lombarde, i giovani e le imprese".

Comazzi succede al parlamentare di Forza Italia Claudio Pedrazzini, secondo cui il neo capogruppo "saprà interpretare con passione e impegno un ruolo importante, che negli ultimi anni sono stato onorato di ricoprire".

Sulla nomina è intervenuta anche la senatrice di Forza Italia Stefania Craxi, che in una nota ha osservato: "In un quadro talvolta troppo critico ed autocritico, spesso ben oltre il limite dell`autoflagellazione, credo che vada sottolineata la scelta di un giovane che in questi anni ha guidato con determinazione ed intelligenza l`opposizione a Palazzo Marino e che ben rappresenta il mix tra esperienza, merito e novità che Forza Italia deve proporre".