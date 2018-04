Roma,Cirielli (FdI):mani libere a Polizia per cacciare via i rom

Roma, 3 apr. - "Gli italiani con il voto del 4 marzo ci hanno chiesto ordine e sicurezza. Ma soprattutto zero tolleranza contro chi continua a vivere nell`illegalità". È quanto dichiara in una nota Edmondo Cirielli, deputato di Fratelli di Italia e Questore della Camera, commentando la sassaiola contro agenti di polizia al campo nomadi di via dei Giordani a Roma.

"Il tempo dell`impunità per i rom è terminato. Con Fratelli di Italia al governo del Paese, la polizia, a cui va la mia solidarietà, avrà mani libere contro chi infrange la legge ma soprattutto tutti gli strumenti per sgomberare i campi nomadi e riaffermare la presenza dello Stato", conclude Cirielli