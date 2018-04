Roma, 3 apr. - "Mentre si continua a parlare d`altro, di lavoro si muore. Cinque morti in una settimana. La chiamiamo fatalità? Le concrete condizioni di lavoro sono fuori dalla discussione pubblica, non meritano attenzione". Lo scrive Pierluigi Bersani in un post su facebook, commentando la drammatica sequenza di morti sul lavoro degli ultimi giorni. "Svalorizzando il lavoro - ammonisce Bersani - si finisce per togliere valore alla vita umana".