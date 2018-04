Uil: fantasiose voci su bocciatura rinnovi alcuni contratti P.A.

Roma, 3 apr. - "Corrono voci in queste ore che sembrano annunciare la bocciatura da parte della Corte dei Conti dei rinnovi contrattuali delle Funzioni locali e della Sanità. Nulla di più fantasioso, anche perché quest`ultimi non sono stati assolutamente ancora valutati dalla Corte dei Corti". E' quanto afferma il segretario confederale della Uil Antonio Foccillo.

"La realtà dei fatti è che, ad oggi, al vaglio della stessa Corte dei Conti - spiega il sindacalista - si trova il testo dell`ipotesi di rinnovo del contratto dell`Istruzione e della Ricerca, che a giorni dovrebbe arrivare alla sottoscrizione definitiva. Ancora una volta, purtroppo, non si esita a trovare occasione per puntare i riflettori contro i rinnovi contrattuali per screditare, tutt`altro che velatamente, le confederazioni firmatarie all`orizzonte delle vicine elezioni delle nuove Rsu del pubblico impiego. Ebbene chi lo fa, però, lo fa anche diffondendo notizie prive di alcun fondamento come questa che ci troviamo a commentare".

"Non possiamo che opporci di fronte a chi cerca consenso esclusivamente discreditando gli altri, finendo poi, ancor peggio, col disinformare i lavoratori sulle loro sorti", conclude Foccillo.