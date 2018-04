Ford immatricolazioni +3,4% a marzo, sopra attese ferme a +2,8%

New York, 3 apr. - Ford Motor ha registrato, a marzo, un rialzo delle immatricolazioni negli Stati Uniti del 3,4%, battendo le attese degli esperti ferme a +2,8%. Nel mese appena concluso, l'azienda ha venduto 244.306 unità.

Le auto hanno registrato un -8,1% a 52.635 unità; le vendite di truck sono salite del 6,7% a 109.276 pezzi; i Suv hanno registrato un +7,5% a 82.395 esemplari. Per la famiglia di veicoli F-Series il mese scorso le vendite sono state di 87.011 unità (+7% annuo).

Il marchio Ford ha visto le immatricolazioni aumentare del 3,6% sul marzo 2017 a 234.954 unità. Il marchio Lincoln ha visto un -2,1% a 9.352 unità. Il gruppo ha spiegato di continuare a vantare il prezzo medio di una transazione più alto, pari a 36.300 dollari per veicolo. Mark LaNeve, vicepresidente di Ford, ha detto in una nota che "marzo ha rappresentato un forte inizio della stagione primaverile sia per Ford sia per l'industria".