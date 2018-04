Fnsi fa suo appello familiari Mauro Donato per rimpatrio in Italia

Roma, 3 apr. - La Fnsi e l'Associazione stampa Subalpina fanno proprio l'appello lanciato dai familiari di Mauro Donato, il fotoreporter ancora detenuto in Serbia, e da Alessandra Ballerini, legale della famiglia, affinché le autorità politiche e diplomatiche compiano ogni sforzo per riportare Mauro in Italia.

Le associazioni sindacale, inoltre, confermano "la loro disponibilità ad assumere, con le modalità decise dalla famiglia e dai legali, tutte le iniziative internazionali e nazionali, politiche e mediatiche che saranno concordate e promosse congiuntamente con l'unico obiettivo di arrivare, in tempi brevissimi, alla liberazione di Mauro Donato".