Yemen, Onu: promessi aiuti per "più di 2" miliardi sui 3 richiesti

Ginevra, 3 apr. - L'Onu ha annunciato di aver ottenuto "più di due miliardi di dollari" di promesse di aiuti per lo Yemen sul totale dei tre richiesti in una conferenza di donatori organizzata oggi a Ginevra.

E' un "successo importante per la solidarietà internazionale nei riguardi dello Yemen", si è felicitato in un breve incontro con la stampa Antonio Guterres, segretario generale dell'Onu, giunto a Ginevra per questa conferenza. "Più di due miliardi di dollari" sono stati promessi, ha detto, sottolineando che "diversi Paesi hanno già annunciato che ci saranno più donazioni fra adesso e la fine dell'anno". "Siamo piuttosto ottimisti sulla possibilità di raggiungere il livello corrispondente alle necessità legate alla tragedia in cui versa il popolo yemenita", ha proseguito Guterres.

In apertura della conferenza, Guterres ha insistito sul fatto che lo Yemen è alle prese "attualmente con la peggiore crisi umanitaria nel mondo" e che l'Onu ha bisogno, per i suoi programmi d'urgenza, di 2,96 miliardi di dollari (2,4 miliardi di euro) per quest'anno. L'anno scorso, l'appello per lo Yemen era stato di 2,5 miliardi di dollari e le donazioni il 73% di questa somma.